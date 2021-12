Minacciava e perseguitava l’ex fidanzata: i carabinieri di Lamezia arrestano 27enne

La donna viveva da tempo in uno stato di terrore e angoscia, in alcuni casi è stata anche aggredita fisicamente. Poi la denuncia ai carabinieri. Il giovane è stato condotto in carcere

Era costretta a vivere in uno stato di terrore, insicurezza e angoscia a causa degli atti persecutori nei suoi confronti. Poi, la denuncia ai carabinieri e l’arresto dell’uomo che le stava rendendo impossibile vivere tranquilla. Il 27enne, pregiudicato di Lamezia Terme, è stato condotto in carcere con l’accusa di atti persecutori. Il giovane, che non avrebbe accettato la fine della relazione sentimentale avuta con la vittima, dopo diverse scene di gelosie fatte soprattutto in pubblico, avrebbe iniziato anche pedinarla e ad effettuare continue chiamate al telefono, fino ad arrivare ad aggressioni fisiche e verbali verso la ragazza.