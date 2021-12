Vibo, il vescovo Attilio Nostro in visita negli studi di LaC – Video

Il presule ha incontrato giornalisti e tecnici con i quali si è intrattenuto a lungo per parlare di informazione e comunicazione. «Grazie per il servizio che offrite»

«È bellissimo il servizio che voi offrite, perché non è soltanto informazione, ma anche un servizio di verità e credibilità». Con queste parole il vescovo della diocesi di Mileto, Nicotera e Tropea, Attilio Nostro, ha salutato giornalisti e tecnici di LaC, che ha incontrato questa mattina negli studi dell’emittente.

L’alto prelato è stato accolto dall’editore e presidente del gruppo Diemmecom, Domenico Maduli, dal direttore generale Maria Grazia Falduto, dal direttore di rete Franco Cilurzo e dal vicedirettore del Tg di LaC News24 Pierpaolo Cambareri. [Continua in basso]

Il vescovo Nostro ha avuto modo di soffermarsi sul delicato compito di chi ogni giorno deve informare i cittadini raccontando i fatti, mettendo l’accento proprio sulla credibilità dell’attività giornalistica in un momento come quello attuale, caratterizzato da una grandissima mole di informazioni molto spesso non verificate, che finiscono per incrementare la diffusione di fake news. Un pericolo che può essere scongiurato soltanto attraverso un’informazione di qualità, che rispetti in maniera categorica gli imperativi professionali che guidano questo lavoro

«Sarebbe bello se tutti noi, compresa la Chiesa – ha aggiunto Nostro- riuscissimo a guadagnare un po’ più di credibilità dicendo e professando quella verità che Gesù bambino è venuto a portare».

Il vescovo ha poi visitato la redazione, la regia televisiva e si è fermato a parlare con tecnici e giornalisti, confrontandosi con loro sull’attività che quotidianamente svolgono.

Una visita che si è svolta in un clima di grande cordialità e dialogo concreto sulle problematiche legate alla comunicazione, nell’accezione più ampia del termine, dando modo al vescovo di approfondire temi che ha dimostrato di conoscere a fondo.