Decesso di Giovanni Bozzolo, in mattinata il completamento dell’esame autoptico

Sarà consegnata in giornata ai familiari la salma di Giovanni Bozzolo, il 27enne docente di matematica rimasto vittima di un’esplosione nel garage di casa a Fossoli di Carpi, in provincia di Modena. In giornata è infatti previsto il completamento dell’esame autoptico disposto dalla Procura per fugare ogni dubbio sulla morte del giovane di Tropea che stava preparandosi per rientrare a casa per le vacanze di Natale. Indagini sono infatti in corso da parte dei carabinieri al fine di accertare eventuali responsabilità per l’accaduto. Per la giornata di domani, salvo imprevisti, dovrebbero celebrarsi i funerali a Tropea. Restano stabili le condizioni dell’amico di Giovanni Bozzolo che si trovava con lui nel garage di casa al momento dell’esplosione e che attualmente è ricoverato nel reparto grandi ustioni dell’ospedale di Cesena. Secondo le prime ricostruzioni, i due giovani stavano lavorando su un’auto che potrebbe aver perso benzina mentre la stavano riparando.

