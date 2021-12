Vibo, allo Jazzolino costretti a piangere il proprio caro nella sala mortuaria allagata – Video

Amara sorpresa questa mattina per i parenti di un defunto. Causa pioggia, l'acqua ha invaso le stanze: «Struttura fatiscente»

Una delle camere mortuarie dello Jazzolino di Vibo Valentia completamente allagata. È successo questa mattina. Un’amara sorpresa per i parenti di un defunto il cui cordoglio per la perdita del proprio caro è stato bruscamente turbato dalla presenza dell’acqua piovana che ha allagato tutte le stanze. Sul posto, allertata la direzione sanitaria, un’operatrice che ha provveduto ad aspirare l’acqua.



E così gli ultimi momenti di preghiera e raccoglimento prima dell’ultimo viaggio sono stati spezzati dal frastuono dell’aspiratrice. «Un dolore nel dolore», afferma un parente del defunto che ha deciso di denunciare pubblicamente l’accaduto: «L’acqua è arrivata all’altezza di un centimetro, forse da un tombino. Eravamo raccolti in preghiera, a piangere il nostro defunto quando ci siamo accorti dell’acqua che saliva dal pavimento. Abbiamo subìto un’onta ulteriore. Dispiace – dice amareggiato – perché allo Jazzolino ci sono ottimi medici, ma purtroppo constatiamo che la struttura è fatiscente».