Incendio al “Vista Mare” di Joppolo, si fa la conta dei danni

Si fa la conta dei danni a Joppolo per il ristorante-pizzeria “Vista Mare” che martedì scorso è stato investito da un incendio. Diversi arredi, attrezzature, oggetti da cucina e gran parte della struttura sono andati in fumo. Ancora non del tutto chiara l’origine dell’incendio, anche se inizialmente si è ipotizzata l’esplosione di una bombola di gas. Pericolante, in quanto bruciata, la tettoia della struttura, ragion per la quale il Comune ha emesso un’ordinanza diretta all’ufficio tecnico comunale per la verifica della stabilità della struttura in muratura e la messa in sicurezza della zona e degli impianti di luce e gas del ristorante. Alla messa in sicurezza della strada (un tratto del lungomare) dovrà provvedere per la pubblica incolumità la polizia municipale. Un duro colpo, in ogni caso, per i proprietari della struttura, uno dei ristoranti più noti del centro costiero del vibonese.

