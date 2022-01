Panchina distrutta a Vibo Marina, il Comune provvederà a rimpiazzarla

La panchina presa di mira dai vandali

L’amministrazione comunale di Vibo Valentia, dopo l’articolo che documentava lo stato in cui era stata ridotta, in seguito ad azioni vandaliche, una delle panchine in marmo esistenti in piazza “Domenico Satriani” di Vibo Marina, ha provveduto a fare rimuovere i frammenti che erano rimasti sul selciato. In considerazione dell’impossibilità di procedere ad una possibile riparazione dell’arredo urbano, il Comune capoluogo si farà carico dell’acquisto di una nuova panchina che rimpiazzerà quella divelta e che verrà collocata nella stessa sede. L’atto vandalico – lo ricordiamo – è stato consumato nelle ore notturne e c’è da chiedersi come sia stato possibile ridurre in frantumi una solida panchina di marmo senza servirsi di arnesi e senza provocare rumori sospetti. La piazza, peraltro è molto frequentata durante il giorno da famiglie, ragazzi e anche da molti anziani che amano trascorrere in compagnia qualche ora della loro giornata, riunendosi e stando seduti sulle panchine esistenti. Uno spazio, insomma, importante per la comunità e diventato ancora più prezioso ora che, per l’emergenza Covid-19, diventa preferibile frequentare luoghi all’aperto e senza assembramenti.