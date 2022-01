Acquedotto dell’Alaco in tilt, carenza idrica a Vibo e in altri centri della provincia

Questa mattina i sistemi di telecontrollo della Sorical hanno segnalato una leggera riduzione della portata idrica che è diventata totale nel pomeriggio per via di una perdita

Fermo l’acquedotto dell’Alaco. Con una nota la Sorical fa sapere che risulta «complessa la gestione della riparazione dell’acquedotto Alaco, ramo tirrenico che alimenta la città di Vibo Valentia, Stefanaconi e Gerocarne. Questa mattina – prosegue il comunicato – i sistemi di telecontrollo hanno segnalato una leggera riduzione della portata idrica che è diventata totale nel pomeriggio. Squadre addette alla condizione dell’acquedotto stanno setacciando da oggi pomeriggio tutto il tracciato, in alcuni tratti impervio con alti dislivelli, per ricercare la perdita. Alle ore 20,30 ancora non è stato individuato il punto di rottura. Solo domani mattina sarà possibile iniziare i lavori di riparazione».