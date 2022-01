Scuole chiuse a Vibo per tre giorni, non per emergenza Covid ma per… mancanza di acqua

Scuole e asili chiusi a Vibo Valentia e frazioni. Ma non per l’emergenza Covid come in molti si aspettavano e come deciso da diversi sindaci del Vibonese, bensì a causa dell’emergenza idrica. Così ha deciso il primo cittadino Maria Limardo. “A causa del protrarsi dell’emergenza idrica sono stata costretta ad emettere un’ordinanza di chiusura degli asili e delle scuole di ogni ordine e grado. Le scuole pertanto rimarranno chiuse – spiega il sindaco – da lunedì 10 Gennaio a mercoledì 12 Gennaio, anche per consentire ai dirigenti di avere il tempo di effettuare la pulizia delle aule e degli spazi scolastici”.

L’ordinanza è stata trasmessa anche alla Prefettura di Vibo Valentia. Stando così le cose, giovedì 13 Gennaio tutti a scuola a Vibo Valentia e frazioni. Sempre che nel frattempo il primo cittadino non emetta una nuova ordinanza di chiusura. Questa volta per emergenza Covid. Chi vivrà, vedrà.

