Incidente sul lavoro nelle campagne di Rombiolo, interviene l’elisoccorso

Incidente sul lavoro nelle campagne di Presinaci, frazione di Rombiolo. Per cause ancora in corso di accertamento, un agricoltore del luogo è precipitato al suolo da un albero di ulivo riportando diverse ferite e contusioni. Nonostante i soccorsi da parte dei familiari, a causa del volo di diversi metri si è reso necessario l’intervento sul posto dell’elisoccorso che ha provveduto a trasferire il ferito all’ospedale di Catanzaro. Da una prima ricostruzione, pare che il sessantenne di Presinaci fosse impegnato nella raccolta delle olive.