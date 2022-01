Falsi in bilancio, chiesto il processo per gli ex commissari alla sanità Cotticelli e Scura

di Antonio Alizzi



Il pubblico ministero Mariangela Farro, in servizio presso la procura di Cosenza, ha chiesto il rinvio a giudizio di 16 persone, coinvolte nell’indagine “Sistema Cosenza“. L’inchiesta ha riguardato i vertici dell’Asp di Cosenza, come l’ex commissario Raffaele Mauro, due ex commissari ad acta della sanità calabrese, Massimo Scura e Saverio Cotticelli, e l’ex dg del Dipartimento Salute della Regione Calabria, Antonio Belcastro, nel mirino della Finanza per quanto riguarda i presunti falsi in bilancio. [Continua in basso]

La palla ora passa al giudice per l’udienza preliminare, Piero Santese, che ha fissato la seduta processuale per il primo marzo 2022 alle ore 10.

L’elenco degli imputati:

Raffaele Mauro

Luigi Bruno

Francesco Giudiceandrea

Maria Marano

Francesco Giovanni Lauricella

Antonio Scalzo

Carmela Cortese

Remigio Magnelli

Fabiola Rizzuto

Aurora De Ciancio

Nicola Mastrota

Bruno Zito

Vincenzo Ferrari

Massimo Scura

Antonio Belcastro

Saverio Cotticelli.

Escono dall’inchiesta invece Elio Pasquale Bozzo e Alfonso Luzzi. Inoltre, la Procura di Cosenza ha individuato anche le persone offese del procedimento penale: l’Asp di Cosenza, la Regione Calabria, Angelo Gallo e Roberto Cundari.

Nel collegio difensivo figurano gli avvocati Enzo Belvedere, Giustino Mauro, Massimo Petrone, Giulio Bruno, Giuseppe Zumpano, Giuseppe Belcastro, Roberto Le Pera, Flavio Vincenzo Ponte, Francesco Scrivano, Massimiliano Coppa, Lucio Paolo Nazario Rende, Nicola Rendace, Angelo Pugliese, Franco Locco, Massimo Sutera, Nicola Cantafora, Francesco Iacopino, Raffaella Mendicino, Francesco Rotundo, Valerio Esposito e Domenico Ciruzzi.