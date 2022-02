Covid: oltre 60 positivi tra i detenuti del carcere di Vibo

Numeri alti in tutta la provincia mentre in alcuni paesi preoccupano i contagi nelle scuole

Sono ben 10mila 270 i soggetti attualmente positivi nel Vibonese. Fra loro ci sono anche 62 casi di Covid fra i detenuti del carcere di Vibo. Una situazione preoccupante denunciata pure dai sindacati della polizia penitenziaria che spingono per una riorganizzazione delle sezioni. In totale nel Vibonese i ricoveri sono 15. Scuole chiuse a Filandari a causa del Covid, mentre le scuole sono state riaperte a Nicotera e Capistrano. Didattica a distanza, invece, per alcune classi di Vazzano e Simbario. Oltre cento i casi accertati a Zungri, dove il sindaco ha sospeso l’uso dello scuolabus, mentre a Rombiolo i positivi sono 81 ed a Limbadi si superano i 90 casi.

