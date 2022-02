Tentato furto a Pizzo, i carabinieri rintracciano l’autore

Tentato furto aggravato. Questo il reato per il quale i carabinieri hanno denunciato un giovane del luogo che il 19 ottobre scorso poco dopo le ore 4 del mattino ha forzato la porta d’ingresso di una palazzina del centro di Pizzo e si è introdotto all’interno della stessa. Il rumore dell’irruenta ricerca irruzione alla ricerca di beni di valore e contanti ha svegliato il malcapitato inquilino che ha lanciato l’allarme. Il malvivente è quindi fuggito repentinamente, lasciando l’intera abitazione a soqquadro. Dall’acquisizione dei sistemi di sorveglianza, i carabinieri analizzando tutti gli spostamenti nel centro abitato e incrociando i dati a disposizione, hanno riconosciuto l’autore del tentato furto, peraltro a loro già noto per pregresse vicende. Da qui la denuncia alla Procura di Vibo per il reato di tentato furto aggravato.

