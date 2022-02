Inchiesta sui rifiuti: la Procura di Vibo chiede l’archiviazione per l’ex sindaco D’Agostino

La Procura di Vibo Valentia ha chiesto l’archiviazione per l’ex sindaco Nicola D’Agostino, risultato del tutto estraneo – anche a seguito di un interrogatorio reso dopo l’avviso di conclusione indagini – dall’inchiesta della stessa Procura che ha portato nei giorni scorsi alla richiesta di rinvio a giudizio nei confronti della dirigente comunale Adriana Teti, dell’ex responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Vibo Claudio Decembrini, del rappresentante della ditta Eurocoop, Silvio Pellegrino, addetta in passato alla raccolta dei rifiuti in città. L’inchiesta mira a fare luce su una presunta frode nelle pubbliche forniture e su una presunta truffa. Accuse dalle quali l’ex sindaco Nicola D’Agostino – difeso dall’avvocato Giuseppe Di Renzo – è risultato del tutto estraneo, tanto che la stessa Procura ha chiesto per la sua posizione l’archiviazione. Il suo nome di Nicola D’Agostino nelle imputazioni elevate nei confronti degli altri tre indagati (Teti, Decembrini e Pellegrino) è pertanto solo un errore materiale da parte della stessa Procura che ha invece chiesto l’archiviazione – come spiegato anche dall’avvocato Di Renzo – per l’ex primo cittadino.

