Covid a Filadelfia, asilo e scuola primaria chiuse per sanificazione

A Filadelfia scuole chiuse per sanificazione. Lo ha stabilito il sindaco Anna Bartucca con ordinanza con la quale viene prevista la sospensione dell’attività didattica dell’asilo e della scuola elementare anche per l’intera giornata di domani, 3 febbraio.

Nell’ultimo periodo, specifica l’atto del primo cittadino, si sono verificati diversi casi di positività da Covid-19 sia tra alunni che tra i docenti. Da qui la necessità di «misure straordinarie di prevenzione sanitaria per garantire l’igienizzazione dei locali e garantire la sicurezza ai bambini e al corpo docente». La sanificazione straordinaria dei locali permetterà dunque ai piccoli alunni e al personale scolastico di rientrare in classe in sicurezza.