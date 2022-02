“Imponimento”: torna in libertà 42enne condannato in abbreviato

Torna in totale libertà Luciano Babbino, di 42 anni, di Vallefiorita, condannato il 19 gennaio scorso a 2 anni e 6 mesi (la Dda aveva richiesto la condanna a 6 anni) nell’ambito del troncone del processo nato dall’operazione “Imponimento” celebrato con rito abbreviato. La decisione è del gip distrettuale di Catanzaro, Maria Cristina Flesca, in accoglimento di una richiesta presentata dall’avvocato Paola Stilo. Luciano Babbino ha così lasciato il regime degli arresti domiciliari in quanto sono venute meno le esigenze cautelari apprezzate al momento dell’applicazione della misura sia in ragione della sentenza di condanna, sia in ragione del decorso del tempo in assenza di violazione delle prescrizioni imposte e dell’insussistenza del rischio di reiterazione del reato.

LEGGI ANCHE: Imponimento: “pioggia” di condanne sugli imputati del rito abbreviato