Depuratori a Joppolo e Briatico non conformi: la scoperta della Guardia costiera

Nell’ambito di appositi servizi a tutela dell’ambiente, i militari del Nucleo operativo di polizia ambientale della Capitaneria di Porto di Vibo Marina hanno accertato la violazione di norme in materia ambientale.

La Guardia costiera ha infatti riscontrato la non conformità della gestione dell’impianto di depurazione comunale ubicato in località La Stagliata della frazione Caroniti del comune di Joppolo. In particolare le analisi, eseguite con l’ausilio dell’ Arpacal – Dipartimento Tematico Acque di Vibo Valentia – hanno permesso di riscontrare il superamento dei valori tabellari previsti dalla legge, nello specifico per i parametri relativi ad escherichia coli ed ai tensioattivi totali.



La Guardia costiera, nell’ambito dei controlli finalizzati a verificare l’efficienza delle piattaforme depurative site nelle località Conidoni e San Costantino del comune di Briatico, ha inoltre accertato l’assenza di autorizzazione allo scarico rilasciata dall’amministrazione provinciale.



I verbali di accertamento elevati nei confronti dei trasgressori sono stati trasmessi al Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Calabria, ente competente all’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in materia di accertamento degli illeciti amministrativi.