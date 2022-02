E’ guerra in Ucraina, già centinaia i morti. Kiev: «Vogliono distruggerci»

Il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato un’operazione militare in Ucraina per difendere i separatisti nell’est del Paese. «Ho preso la decisione per un’operazione militare» nel Donbass, ha detto in una dichiarazione a sorpresa in televisione nella notte. Il presidente della Russia ha esortato le forze di Kiev a consegnare le armi e «andare a casa», assicurando che i piani di Mosca non includono l’occupazione dell’Ucraina ma smilitalizzare il Paese con una operazione speciale. Truppe russe sono sbarcate a Odessa mentre altre hanno attraversaoo il confine verso Kharkiv. Lo ha riferito il ministero dell’Interno ucraino su Telegram, aggiungendo che gli attacchi missilistici stanno prendendo di mira caccia ucraini in un aeroporto fuori Kiev.



Quando a Mosca erano quasi le 6, Putin ha annunciato in Tv l’attacco russo all’Ucraina. Subito si sono avvertite forti esplosioni nelle città ucraine. Non solo sul confine, ma fino a Odessa, Kharvik, Mariupol, Leopoli e, conferma l’inviato dell’Ansa, anche nella capitale Kiev, dove sono suonate le sirene d’allarme e i russi avrebbero tentato di prendere il controllo dell’aeroporto. La presidenza ucraina ha diffuso una foto che mostra un’esplosione nella capitale, uno scoppio con una densa nuvola di fumo, vicino ad un parco. Forze russe sarebbero entrate in Ucraina anche dalla Bielorussia e dalla Crimea. Kiev afferma di aver abbattuto un caccia russo nell’Est. Molti abitanti di Kiev hanno iniziato a lasciare la città. Il presidente della Russia ha esortato le forze di Kiev a consegnare le armi e “andare a casa”, assicurando che i piani di Mosca non includono l’occupazione dell’Ucraina. “Un’ulteriore espansione della Nato e il suo uso del territorio ucraino sono inaccettabili”, ha aggiunto Putin. E ha avvertito: “Chi interferirà in Ucraina pagherà le conseguenze”. L’inviato di Mosca alle Nazioni Unite ha affermato che la Russia sta prendendo di mira la “giunta al potere a Kiev”.



Mosca afferma poi che la Russia sta prendendo di mira le basi aeree, non le aree popolate. Per la Cnn, invece, sono già centinaia le vittime in Ucraina a causa dell’attacco della Russia. Non è chiaro, riporta Cnn, se si tratti di feriti o morti.

