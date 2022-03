Vibo Marina, quell’enorme scavo abbandonato e divenuto un grave pericolo

Quella enorme buca e quella recinzione si trovano lì ormai da alcune settimane, all’incrocio tra viale Parodi e la strada che conduce all’ingresso della Chiesa Matrice, uno degli snodi più trafficati della cittadina portuale. Delimitato con il nastro colorato, il cantiere è privo di ogni cartello che indichi il tipo di lavori e la loro presumibile durata. Diverse, in questi giorni, le segnalazioni di cittadini che fanno notare come il cantiere abbandonato costituisca un intralcio per il transito pedonale e, soprattutto, un pericolo per il traffico veicolare in quanto impedisce la piena visibilità dell’incrocio costringendo gli automobilisti ad effettuare l’attraversamento senza avere la possibilità di accorgersi del sopravvenire di altre auto, con il concreto rischio di collisione.



A questo si aggiunge che, dal lato opposto, la visibilità viene spesso impedita da auto parcheggiate in prossimità dell’incrocio senza rispettare le distanze minime previste dal Codice della Strada. Una situazione che genera, in particolare nelle ore di punta, vere e proprie congestioni in una zona in cui il traffico è già problematico in condizioni normali. «Mentre i vigili – qualcuno – sanzionano le auto lasciate in sosta nelle strisce blu anche solo per qualche minuto».