Vibo, controlli antidroga in centro: un arresto e segnalazioni al prefetto

Personale della Squadra Mobile di Vibo Valentia ha tratto in arresto nella flagranza dei reati di spaccio e detenzione ai fini di spaccio di marijuana un pregiudicato del posto (il cui nominativo non è stato comunicato dagli inquirenti). L’operazione è stata coordinata dalla Procura della Repubblica. L’arresto è l’epilogo di un servizio di osservazione svolto nel centro città che ha consentito di notare sopraggiungere un giovane che, accostatosi alla porta d’ingresso dell’abitazione dello spacciatore, ha consegnato una banconota di 50 euro ed ha ricevuto dal soggetto posto dietro all’uscio, una dose di droga.



I poliziotti hanno, quindi, fermato l’acquirente che è stato trovato in possesso di un involucro di 5.5 grammi di marijuana. Poco dopo, dall’abitazione è uscito il pusher, il quale teneva nascosta nella biancheria intima una ulteriore dose di marijuana del peso di 2.5 grammi. La successiva perquisizione a casa ha portato al sequestro di altre 2 dosi di marijuana, nonché di una busta più consistente con all’interno sempre sostanza stupefacente del tipo marijuana per un totale di 25 grammi, nonché un bilancino elettronico di precisione.



È stato recuperato anche il denaro provento della cessione della droga così, all’esito delle formalità di rito, l’uomo è stato arresto per i reati di spaccio e di detenzione ai fini di spaccio e associato presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari. Nel corso di altre verifiche svolte nei luoghi di abituale ritrovo di giovani e di adolescenti, sono state recuperate diverse dosi di marijuana e di hashish per un totale di circa 10 grammi e 5 persone sono state segnalati al prefetto di Vibo Valentia. Le indagini proseguono al fine di risalire ai canali di approvvigionamento dello stupefacente.