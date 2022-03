In auto con oltre sei chili di cocaina, 43enne di Stefanaconi lascia il carcere

Lascia il carcere per il solo obbligo di dimora nel comune di residenza – Stefanaconi – Vincenzo Fortuna, 43 anni, arrestato dalla polizia nel gennaio 2020 per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ( se chili e mezzo di cocaina in auto) e condannato in appello a 6 anni di reclusione (giudizio abbreviato). La decisione è della Corte d’Appello di Palermo in accoglimento di un’istanza dell’avvocato Giuseppe Di Renzo ed arriva dopo che la Cassazione nei giorni scorsi ha annullato con rinvio la sentenza di secondo grado.

La polizia aveva fermato in Sicilia un’auto con a bordo Saverio Zaccaria, 29 anni di Piscopio, e Vincenzo Fortuna. Erano su una vettura con 6 chili e mezzo di cocaina, del valore vicino al milione di euro al dettaglio, e percorrevano l’autostrada A19 in direzione di Palermo.