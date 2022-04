Sparatoria a Limbadi, il plauso ai carabinieri dalle associazioni ConDivisa e AmmazzateciTutti

“Quando i carabinieri conoscono perfettamente il territorio nel quale operano, comprendono immediatamente come agire, soprattutto quando devono individuare e fermare una persona armata”. E’ quanto evidenzia l’avvocato Lia Staropoli, presidente dell’associazione “ConDivisa-Sicurezza e Giustizia” e responsabile “sicurezza” per il movimento antimafia AmmazzateciTutti. La Staropoli aggiunge: “La sicurezza dei cittadini dipende dal lavoro encomiabile di questi servitori dello Stato, sempre nell’ombra, per proteggere e servire. Il nostro ringraziamento ai carabinieri di Limbadi. Non si può parlare di legalità se non attraverso i sacrifici e i rischi delle donne e degli uomini delle forze dell’ordine. La sicurezza in questo territorio deve essere sostenuta ed incentivata, non servono passerelle. Servono investigatori, strutture adeguate ed equipaggiamenti equamente distribuiti. I carabinieri e i poliziotti devono essere realmente tutelati, perché la sicurezza dei cittadini dipende dall’effettiva conoscenza del territorio da parte degli operatori”.

