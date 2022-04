Ucciso nelle campagne del Reggino mentre era a bordo di un van

Il sessantaduenne è stato ritrovato nelle campagne di Rosaniti, frazione di Calanna. Indagini in corso

Un sessantaduenne è stato ritrovato morto nelle campagne di Rosaniti, frazione di Calanna, nel Reggino. E’ stato ucciso da alcuni colpi d’arma da fuoco, mentre era a bordo del proprio van.

Le prime indagini sono effettuate dai carabinieri e vengono coordinate dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria. Sul posto si è recato il pm di turno per i rilievi del caso e l’avvio delle indagini unitamente ai militari dell’Arma. L’agricoltore risulta già noto alle forze di polizia per reati come furto e traffico di sostanze stupefacenti. Secondo quanto si apprende, l’uomo era considerato vicino al defunto boss della ‘ndrangheta di Calanna, Francesco Greco.