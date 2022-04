Incidente sul lavoro nel Vibonese: un uomo trasportato in elisoccorso a Catanzaro

L’episodio avvenuto in campagna. Sul posto anche i sanitari del servizio di emergenza 118 dell’ospedale “Jazzolino” di Vibo Valentia

Grave incidente sul lavoro questa mattina. Un uomo, di cui al momento non si conoscono le generalità, è rimasto gravemente ferito mentre era intento a lavorare in campagna, a Pizzoni. Da quanto è stato possibile apprendere, sembrerebbe che un albero gli sia caduto addosso mentre lo tagliava. Ad allertare il servizio di emergenza-urgenza dell’ospedale “Jazzolino” di Vibo Valentia forse un passante che, attirato dai lamenti dell’uomo, ha quindi telefonato al 118 e riferito genericamente anche le sue condizioni. Compresa la gravità della situazione, dalla sede del 118 hanno quindi richiesto immediatamente l’intervento dell’elisoccorso che giunto sul posto, unitamente ai sanitari del 118, ha trasportato – presumibilmente in prognosi riservata – l’uomo al Pronto soccorso dell’ospedale “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro.



