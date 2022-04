Narcotraffico con la Sardegna: rideterminata la condanna per un 63enne di Rombiolo

Rideterminata in 7 anni di reclusione e 28mila euro di multa la pena complessiva nei confronti di Vincenzo Marasco, 63 anni, di Rombiolo. La Corte d’Appello di Cagliari, in accoglimento di un ricorso dell’avvocato Giuseppe Di Renzo, ha dichiarato unite dal vincolo della continuazione la condanna a 4 anni e due mesi inflitta dal Tribunale di Sassari per il trasporto di trenta chili di hashish (reato commesso a Porto Torres l’8 ottobre 2008) e quella a 6 anni comminata dalla Corte d’Appello di Cagliari per traffico di cocaina a Carbonia e Domusnovas. La Corte d’Appello di Cagliari ha unificato i reati sotto il vincolo della continuazione in considerazione dell’omogeneità degli stessi e del bene giuridico tutelato, dei tempi e dei luoghi di consumazione. Vincenzo Marasco per i giudici ha «continuativamente trafficato sostanze stupefacenti tra il 1999 e il 2008». La pena ritenuta congrua nel suo complesso «alla luce dell’oggettiva gravità dei fatti e della capacità a delinquere dell’imputato» è stata quindi ritenuta quella di 7 anni e 28mila euro di multa in luogo dei 10 anni e due mesi complessivi. Vincenzo Marasco si trova attualmente detenuto.