Lunghe code e disagi in autostrada tra Pizzo e Sant’Onofrio in direzione sud

Per un lungo tratto si procede su una sola corsia a causa dei lavori in corso sulla carreggiata. Traffico dovuto in buona parte all'esodo pasquale

Lunghe code e disagi nel tratto vibonese dell’autostrada del Mediterraneo A2, in direzione sud. A partire dalla tarda mattina, subito dopo lo svincolo di Pizzo si è formata una lunga fila di auto e mezzi pesanti. Nel tratto in salita prima dell’uscita di Sant’Onofrio si procede a passo d’uomo, su una sola corsia a causa degli eterni lavori in corso sulla carreggiata. A contribuire, sicuramente l’esodo pasquale con diversi utenti che – soprattutto dopo la chiusura delle scuole – si stanno spostando per raggiungere le località dove trascorreranno la Pasqua, la prima “in libertà” dopo due anni di pandemia.