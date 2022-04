Incidente sul lavoro a Maierato: trattore si ribalta, migliorano le condizioni del ferito

Se la caverà il 55enne di Maierato, C.G., arrivato ieri pomeriggio in ospedale a Vibo Valentia dopo essersi ribaltato con il trattore in campagna. Un incidente sul lavoro mentre il 55enne era impegnato ad arare un fondo. Improvvisamente, nell’affrontare una curva, il conducente ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato. Sul posto sono quindi giunti i sanitari del 118 dell’ospedale di Vibo che, dopo aver estratto da sotto il mezzo il 55enne con l’aiuto dei carabinieri, hanno provveduto a prestare le prime cure ed a trasferire il ferito in ospedale. Sul posto si era portato pure l’elisoccorso, fortunatamente poi non utilizzato.