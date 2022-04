Riti pasquali, a Soriano torna la Cumprunta di zitieji con i bambini al posto delle statue

Dopo due anni di stop forzato a causa della pandemia, torna a Soriano la “Cumprunta di zitieji”. L’evento, che vedrà protagonisti i bambini (zitieji, in dialetto), si terrà nella domenica successiva a quella di Pasqua. Sarà un’edizione speciale quella di quest’anno, la decima. Non un evento tradizionale, dunque, ma relativamente recente, eppure già molto sentito all’interno della comunità. [Continua in basso]

Si tratta di una sorta di Affruntata, fatta però dai più piccoli. Ci saranno, infatti, tre bambini sulle vare a rappresentare la Madonna, Gesù e San Giovanni. E a portare in spalle le vare saranno pure dei ragazzi.

La manifestazione – promossa dal Movimento giovanile domenicano – avrà inizio domenica mattina, 24 aprile, alle ore 9 con l’uscita del Cristo e proseguirà alle 12:15 con la Cumprunta.

