Colpi di pistola a Caroni di Limbadi per la nascita di una bimba, indagano i carabinieri

Indagini sono in corso da parte dei carabinieri della Stazione di Limbadi – coordinati dalla Procura di Vibo Valentia – per fare luce sui colpi di pistola esplosi in aria nei giorni scorsi nella frazione di Caroni per festeggiare la nascita di una bambina. I protagonisti – due giovani del luogo già identificati – sono stati immortalati in un video postato su Instagram da un loro amico e poi rimosso, ma pubblicato dal massmediologo Klaus Davi che aveva provveduto a salvarlo per tempo. I colpi di pistola in aria sono stati esplosi in pieno giorno ed in centro abitato.

LEGGI ANCHE: Sparatoria a Limbadi, dimesso dall’ospedale di Vibo il 45enne ferito

Politica e clan Mancuso: il segretario del Pd di Limbadi citato nella sentenza di incandidabilità