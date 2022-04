Procura nazionale antimafia, ecco la relazione a favore di Gratteri: «Deve guidarla lui»

di Antonio Alizzi



È stato il consigliere laico Fulvio Gigliotti, eletto alla Camera dei Deputati con il Movimento Cinque Stelle, ad aver scritto la relazione con cui l’avvocato calabrese e il consigliere togato Sebastiano Ardita, hanno espresso la preferenza per il procuratore capo di Catanzaro Nicola Gratteri, alla guida della Direzione nazionale antimafia, quale successore del procuratore Federico Cafiero de Raho, andato in pensione. Com’è noto, il magistrato nazionale antimafia Giovanni Russo ha ottenuto due voti (quello di Antonio D’Amato, componente di Magistratura indipendente, e Alessio Lanzi, consigliere laico espressione di Forza Italia), mentre l’attuale procuratore capo di Napoli, Giovanni Melillo, è stato sostenuto in quinta commissione dal consigliere togato Alessandra Dal Moro, componente di AreaDg, corrente associativa della sinistra giudiziaria. [Continua in basso]

Il parere del Consiglio giudiziario di Catanzaro su Nicola Gratteri

La relazione su Nicola Gratteri inizia con il passaggio del Consiglio Giudiziario di Catanzaro, che ha espresso parere positivo, in una nota del 27 gennaio 2022. «Le pregresse esperienze quale titolare di uffici inquirenti in costante, continuativa attività di indagini e accertamenti su fenomeni mafiosi, a carattere nazionale ed internazionale, i rapporti in coordinamento con altri uffici di procura, distrettuali e nazionali, e con gli organismi internazionali, in Europa, in sud e nord America, in Oriente e estremo oriente, Australia, denotano una spiccata attitudine a ricoprire l’ufficio di procuratore nazionale ed antiterrorismo» si legge nel documento.

Gratteri, dalle capacità organizzative ai casi di ingiustizia detenzione

«Quanto agli indicatori del Tu (Testo unico, ndr) sulla Dirigenza, il dottore Gratteri risponde, in maniera esaustiva, e completa ai parametri siccome in precedenza evidenziato, sia generali che specifici. I dati richiamati, infatti, trovano diretto riscontro e sviluppo nella esperienza di componente di Commissioni Legislative per la riforma di normativa sostanziale e processuale, sulla partecipazione ad incontri internazionali con i responsabili di organismi primari nella lotta al crimine organizzato. II tutto accompagnato dalla produzione scientifica e dal coinvolgimento in attività di promozione della legalità presso istituzioni di formazione giovanile (scuole, università, comunità); il tutto completato dal contatto diretto con la comunità attraverso rapporti diretti ed immediati. [Continua in basso]



Il quadro trova completamento nei metodi di indagine unici ed originali, di estrema efficacia, elaborati sulla base della eccellente capacità organizzativa, sullo scambio di informazioni istituzionali sul coordinamento con uffici di procura nazionali e con le agenzie e gli organismi internazionali, sulla conoscenza della criminalità organizzata, con un dato esperienziale stratificato dalla attività relativa a migliaia di processi e fenomeni. Il riscontro è costituito dalle iniziative processuali e dai favorevolissimi indici di ricambio e di smaltimento dei processi in un quadro di disposition time (per usare canoni eurojust) estremamente positivo se rapportato agli altri uffici nazionali, ancorché meno gravati in rapporto organico/numero di processi rispetto alla Procura di Catanzaro. Ottimo, infine, è il risultato della validazione giurisdizionale dei provvedimenti laddove si consideri che, in disparte le valutazioni di allarme, nell’anno 2020 non è intervenuto alcun ristoro da ingiusta detenzione per processi promossi su impulso della Procura di Catanzaro».