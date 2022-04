Rinascita Scott: la Cassazione annulla con rinvio per Angelo Accorinti

La Cassazione, in accoglimento di un ricorso proposto dagli avvocati Giuseppe Bagnato e Daniela Garisto, ha annullato con rinvio l’ordinanza con la quale il Tribunale della Libertà di Catanzaro ha confermato la misura cautelare della custodia in carcere per Angelo Accorinti, 31 anni, di Zungri, figlio di Ambrogio Accorinti e nipote di Giuseppe Accorinti, tutti imputati nel maxiprocesso Rinascita Scott. Il 31enne di Zungri è imputato per il reato di associazione mafiosa in quanto accusato di far parte dell’omonimo clan la cui direzione sarebbe affidata allo zio Giuseppe Accorinti.

Dopo l’escussione dei collaboratori di giustizia, la difesa ha proposto istanza di scarcerazione al Tribunale collegiale di Vibo Valentia, valorizzando una serie di divergenze dichiarative rispetto ai fatti originariamente attribuiti ad Angelo Accorinti nella fase di applicazione della misura cautelare da parte del gip distrettuale, che lo ha ritenuto partecipe all’associazione “con compiti esecutivi, di assicurare e mantenere i contatti tra gli associati, nonché di detenere armi per conto della cosca e controllare il territorio”.



Il Tribunale di Vibo Valentia ha rigettato l’istanza e la difesa ha proposto appello al Tribunale della Libertà di Catanzaro che nel gennaio scorso ha emesso un’ordinanza con la quale ha sostanzialmente confermato la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti dell’imputato per il reato di associazione mafiosa.

Avverso tale decisione gli avvocati difensori hanno fatto ricorso in Cassazione e la Corte ha ora disposto l’annullamento della decisione del Tribunale della Libertà con rinvio per un nuovo e successivo giudizio. Nel frattempo Angelo Accorinti resta detenuto in carcere.

