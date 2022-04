Banane e coca: ecco come sono stati scoperti i 650 chili di droga a Gioia Tauro – Video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="">

di Francesco Altomonte



Il maxi carico di cocaina sequestrato ieri mattina al porto di Gioia Tauro non era destinato al mercato italiano. Ne sono certi gli investigatori della guardia di finanza che, insieme agli uomini delle Dogane, da anni presidiano il grande scalo marittimo calabrese. Il carico da 650 chili di cocaina purissima era partito dal porto di Guayaquil in Ecuador e sarebbe stato diretto a Salonicco, in Grecia, per poter poi essere mosso con ogni probabilità anche verso la Macedonia e i paesi dell’area balcanica. Secondo quanto appreso, gli uomini delle Fiamme gialle erano in attesa di quel carico, perché dietro ogni sequestro c’è un incessante lavoro investigativo alle spalle. Mesi di analisi dei flussi sul territorio nazionale e internazionale, nel Mediterraneo ma anche dal Sud America. [Continua in basso]

Quel carico di 650 chili di coca purissima, scovato in una partita di banane, era legato a un’attività investigativa internazionale che aveva coinvolto il porto di Malta e ancora prima quello di Panama. In entrambi gli scali, infatti, erano stati sequestrati carichi di cocaina. Seguendo quella pista, gli uomini della finanza e delle dogane sono arrivati fino a Gioia Tauro, dove dovevano transitare circa 50 container della stessa partita di merce. La droga era nascosta in fondo al box e non all’entrata. Questo particolare, insieme al fatto che i sigilli non fossero contraffatti, dà la certezza che la cocaina fosse destinata allo scalo finale della tratta.

Fin qui il lavoro di intelligence, che sta alla base di ogni grande sequestro all’interno del porto di Gioia Tauro. Subito dopo, però, servono gli strumenti tecnici per poter intercettare il carico tra decine di container e permettere, così, di non bloccare i flussi e non penalizzare gli imprenditori che lavorano in maniera lecita. [Continua in basso]