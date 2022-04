Emergenza idrica a Triparni, rubinetti a secco in località “Facciolo”

Triparni a secco. In particolare, l’acqua manca dalla giornata di ieri nelle abitazioni di località “Facciolo” della vicina frazione. A segnalare alla nostra redazione l’ennesima emergenza idrica, che ciclicamente colpisce a macchia di leopardo il territorio comunale di Vibo Valentia, è stata una signora residente proprio nella medesima località: «Volevo segnalare l’ennesimo disservizio a danno dei cittadini – riferisce l’interessata – Ieri è, infatti, venuta a mancare l’acqua in località “Facciolo” di Triparni. Rubinetti completamente a secco. Nessun preavviso, nessuna comunicazione, nessuna traccia evidente di problemi imprevedibili. È da ieri – aggiunge sempre la signora -, dalle 13.40, che chiamo tutti i numeri del Comune: Ufficio tecnico, Protezione civile, vigili urbani. Nessuna risposta. È possibile che nel 2022 si verifichino ancora questi disservizi? È possibile che in un Comune, capoluogo di provincia, non risponda nessuno neanche per le emergenze?», questa l’amara quanto sconsolata conclusione della nostra interlocutrice, che attende, insieme ai residenti in località “Facciolo”, che dal Palazzo Municipale qualcuno finalmente risponda e si provveda così a risalire all’origine del problema e (magari) risolverlo.