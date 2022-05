Controlli a Vibo: una denuncia della polizia e quattro segnalazioni al prefetto

Cinque denunce da parte della Squadra Mobile di Vibo Valentia. In particolare, la polizia si è concentrata sui luoghi di ritrovo dei giovani vibonesi, quali: pub, scalinate, villette e parchi comunali. Ad una persona nota alle forze dell’ordine (la polizia non ha fornito le generalità) nel corso di una perquisizione sono state sequestrate 149 cartucce calibro 12 ed è scattata la denuncia alla Procura di Vibo per il reato di detenzione illegale di munizioni. Nel corso di un altro controllo, invece, quattro persone sono state trovate in possesso di diverse dosi di marijuana e segnalate al prefetto in quanto assuntori di sostanze stupefacenti.