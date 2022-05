Aggressione a una dottoressa dell’ospedale di Vibo: misura cautelare per un indagato di Rinascita Scott

La Questura di Vibo Valentia

La polizia di Vibo Valentia ha dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della misura cautelare personale del divieto di avvicinamento nei confronti di Gaetano Staropoli, 53 anni, di Vibo Valentia, al quale vengono contestati i reati di violenza e minaccia a pubblico ufficiale, oltre al reato di lesioni personali aggravate ai danni di un medico. Si tratta dell’epilogo di un’indagine condotta dalla Squadra Mobile e coordinata dalla Procura di Vibo Valentia.

Gaetano Staropoli è accusato di essersi introdotto il mese scorso nei locali del Pronto soccorso dell’ospedale “Jazzolino” di Vibo aggredendo una dottoressa, afferrata per il camice poi le mani al collo e sbattuta al muro. L’aggressione è costata 8 giorni di prognosi.



Staropoli, secondo la ricostruzione degli inquirenti, avrebbe preteso che il padre fosse ricoverato nonostante non vi fosse la disponibilità di posti letto. Da qui il 53enne sarebbe andato in escandescenza finendo per aggredire la dottoressa con l’intento di obbligarla a distogliere l’ambulanza e a ricoverare subito il familiare. Al termine delle indagini gli è stato imposto il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla professionista non avvicinandosi alla stessa e mantenendo una distanza minima di 250 metri, con ulteriore divieto di comunicare con la donna per tutta la durata della misura. E’ difeso dall’avvocato Giuseppe Di Renzo.



Gaetano Staropoli è finito anche nell’operazione Rinascita Scott con l’accusa di aver attribuito fittiziamente le quote della società di costruzioni “Staropoli Costruzioni srl” al figlio Michele Staropoli, 28 anni, di Ionadi ed alla moglie Pasqualina Rito, 51 anni, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale dopo un avviso di conclusione indagini nei suoi confronti ad opera della Dda nell’ottobre del 2013. Nell’aprile del 2020, il Riesame di Catanzaro (in accoglimento delle argomentazioni sollevate dall’avvocato Di Renzo) ha fatto cadere l’aggravante mafiosa nella contestazione rivolta a Staropoli e da qui il trasferimento degli atti dalla Dda alla Procura di Vibo Valentia che, però, ad oggi non ha ancora esercitato l’azione penale per tale vicenda.