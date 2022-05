Graduatorie e supplenze: la Cisl-Scuola Vibo annuncia la pubblicazione dell’ordinanza

Pubblicata l’ordinanza ministeriale numero 112 che disciplina le procedure per l’aggiornamento delle graduatorie provinciali (Gps) e di istituto e le modalità di conferimento delle supplenze per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24. La presentazione delle istanze di aggiornamento o nuovo inserimento potrà essere prodotta a partire dalle ore 9 del 12 maggio 2022 e fino alle ore 23.59 del 31 maggio 2022 attraverso il portale “Istanze On line” disponibile 24 h su 24. Ne dà notizia il segretario provinciale della Cisl-Scuola Renato Policaro, il quale ricorda che maggiori approfondimenti, informazioni e consulenza sono possibili presso la sede della Cisl-Scuola di Vibo Valentia in viale Kennedy, o collegandosi al sito https://www.cislscuolavibovalentia.com.