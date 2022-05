Comuni sciolti per infiltrazioni mafiose, la Calabria si piazza al primo posto

Un record in negativo quello battuto dalla Calabria. La nostra regione infatti, nel 2020 si è piazzata al primo posto della classifica dei consigli comunali sciolti per infiltrazioni mafiose, con ben 4 comuni su 11, seguita dalla Sicilia con 3, dalla Campania con 2 e da Puglia e Valle d’Aosta con 1. La Calabria è prima anche nella classifica degli scioglimenti dal ’91, con 113 amministrazioni commissariate su 364, pari al 35%. Inoltre, nell’anno della pandemia, il 40%, ossia 21 delle 53 amministrazioni commissariate si trovava in Calabria. Sono questi i dati emersi nella “Relazione sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza nei Comuni sciolti per mafia”, approvata nelle scorse settimane all’unanimità dalla Commissione parlamentare Antimafia e presentata dal presidente della stessa Commissione, il senatore Nicola Morra. [Continua in basso]

La Commissione, riportando i dati riferiti in audizione dal Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali, sottolinea che gli enti sciolti per mafia tra l’agosto del 1991 e il 30 novembre 2021 sono stati 357 Comuni e 7 aziende sanitarie. E che gli scioglimenti hanno riguardato enti di undici regioni italiane, sottolineando come «il fenomeno non sia più limitato alle regioni dell’Italia meridionale, storicamente interessate dalla presenza della criminalità organizzata di tipo mafioso, avendo coinvolto, pur se in misura inferiore, anche regioni dell’Italia settentrionale».

La Commissione fa notare che il fenomeno riguarda soprattutto il Sud, in primis la Calabria col 35%, seguita da Campania (30%), Sicilia (25%) e Puglia (6%). Nella classifica emergono anche diversi casi di recidività, con alcuni Comuni sciolti fino a 3 volte. Per tale ragione, nello studio è stata inserita anche una proposta che individua un ruolo per Anac in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione. La Commissione auspica infatti, «l’individuazione di un organismo terzo che provveda, nei comuni sciolti per mafia, al monitoraggio del rispetto della normativa sulla trasparenza e sulla prevenzione della corruzione, svolgendo altresì una funzione di supporto e di impulso nei confronti delle commissioni straordinarie».