Tragico incidente lungo la 106 a Reggio Calabria, morta una donna

Una donna, Giuseppa Iamundo di 53 anni, ha perso la vita in un incidente sulla Statale 106 nel quartiere Bocale di Reggio Calabria, area sud del capoluogo di provincia. Sul posto i vigili del fuoco del comando provinciale di Reggio e la polstrada, in attesa dell’autorizzazione del magistrato di turno per effettuare i rilievi e rimuovere la salma. Secondo quanto appreso pare che la donna, per cause che dovranno essere accertate, abbia perso il controllo della sua automobile. Il mezzo si è ribaltato lungo un rettilineo, finendo la sua corsa nei pressi di una stazione di servizio. L’impatto purtroppo non ha lasciato scampo alla conducente.