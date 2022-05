Molestie sessuali in una scuola di Trebisacce, arrestato un professore

È stato arrestato e posto ai domiciliari un docente di un istituto professionale di Trebisacce. L’accusa è gravissima. Il professore è ritenuto responsabile di una serie di episodi di molestie sessuali posti in essere dal 2018 a oggi ai danni di giovani studentesse, tutte minorenni all’epoca dei fatti. Le indagini nascono da diverse segnalazioni di alcune alunne al dirigente riguardanti comportamenti ambigui del professore. Proprio il preside avrebbe inviato alla Procura un’articolata denuncia sui fatti emersi. Fondamentali per le indagini le testimonianze di numerose studentesse che avrebbero riferito di atteggiamenti che l’insegnante avrebbe assunto nei loro confronti spesso anche durante l’orario di lezione e in ogni caso sempre all’interno scolastico.