Moto contro auto nel territorio comunale di Nicotera, due i feriti

Incidente stradale lungo la strada provinciale che collega Comerconi a Preitoni, frazioni del comune di Nicotera. Per cause ancora in corso di accertamento, un’autovettura condotta da un anziano di Comerconi si è scontrata con una moto alla cui guida si trovava un ragazzo del posto. E’ stato proprio quest’ultimo ad avere la peggio, unitamente alla ragazza che viaggiava con lui a bordo della moto. I due ragazzi dopo lo scontro sono caduti rovinosamente sull’asfalto, tanto che si è reso necessario l’intervento dei sanitari del 118 che hanno provveduto a trasferire il conducente della moto in ospedale. Tanto spavento ma illeso, invece, l’automobilista. Sul posto per i rilievi e per accertare eventuali responsabilità si sono portati i carabinieri.