Trasportava cocaina nascosta tra la ‘nduja: arrestato calabrese a Messina – Video

Già noto alle forze dell'ordine, è stato fermato vicino agli imbarchi per la Calabria. I panetti erano occultati in dei vani ricavati dietro gli stop dell'auto

Trasportava cocaina ben occultata in mezzo alla ‘nduja. Per questo motivo, un 52enne calabrese – già noto alle forze dell’ordine – è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Messina Sud.

Nel corso di servizi presso la rada San Francesco, vicino agli imbarchi per la Calabria, i carabinieri della Stazione di Bordonaro hanno fermato un’auto con alla guida il 52enne. Una volta notato il suo nervosismo, è partita la perquisizione che ha permesso di trovare, nascosti in due vani ricavati dietro gli stop posteriori della vettura, circa 3.4 chilogrammi di cocaina, suddivisa in cinque panetti avvolti da una pellicola trasparente al cui interno vi era della ‘nduja. L’uomo è stato arrestato e trattenuto presso la camera di sicurezza della caserma dei carabinieri di Tremestieri in attesa del rito di convalida presso il tribunale di Messina.