Incidente sull’autostrada del Sole: perde la vita una donna del Vibonese

Una donna di Stefanaconi ha perso la vita questa mattina in un tragico incidente stradale avvenuto sull’autostrada del Sole (A1) tra Fabro e Orvieto in direzione Firenze. Si tratta di Iolanda Distabile, 76 anni, nata a Comiso, in provincia di Ragusa, moglie di Michele Licata, preside dell’Accademia Fidia di Stefanaconi, e zia del consigliere comunale di Vibo Valentia Giuseppe Russo. La donna stava viaggiando in auto con un figlio ed altri familiari verso il capoluogo toscano dove avrebbe dovuto sottoporsi a delle visite odontoiatriche. Gli altri feriti sono stati ricoverati all’ospedale di Orvieto. Per cause ancora in corso di accertamento, la vettura avrebbe urtato un camion ribaltandosi più volte. Sul posto sono intervenuti, oltre ai sanitari, anche gli agenti della polizia stradale per eseguire i primi rilievi ed accertare eventuali responsabilità.