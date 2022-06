Vibo Marina, pescano con strumenti illegali: sanzioni e sequestri

I militari della Guardia Costiera di Vibo Marina e del Reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza di Vibo Valentia, nell’ambito di servizi congiunti predisposti a tutela della filiera della pesca e degli stock ittici nazionali, hanno sanzionato il comandante e società armatrice di un motopeschereccio, poiché resisi responsabili di violazioni in materia di pesca. Nello specifico i militari, a seguito di una preliminare attività d’accertamento effettuata da remoto mediante i sistemi di controllo della pesca in dotazione alle Capitanerie di Porto, hanno atteso il rientro di un peschereccio presso uno dei punti di sbarco del prodotto ittico del porto di Vibo Marina, riscontrando la presenza a bordo di specie ittiche, tra cui esemplari di pesce spada e tombarelli, la cui cattura mediante reti da posta del tipo “ferrettara” è preclusa dalla vigente normativa comunitaria ed italiana.



Al riguardo, la Capitaneria rammenta che l’uso di reti da posta derivanti per la cattura di grandi pelagici è severamente vietata poiché costituisce una concreta minaccia per la conservazione di varie specie protette fra cui cetacei, tartarughe marine e squali. Il prodotto ittico sequestrato, ritenuto idoneo al consumo umano a seguito di ispezione sanitaria dei veterinari dell’Asp di Vibo Valentia, è stato devoluto in beneficienza a due locali associazioni caritatevoli del Vibonese. Al comandante ed armatore è stata comminata una sanzione pecuniaria di 2.666 euro, mentre l’attrezzo da pesca è stato posto sequestro amministrativo in attesa di ulteriori accertamenti. L’attività di preventiva e repressiva posta in essere dagli uomini della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza contro gli illeciti in materia di pesca proseguirà anche nei prossimi giorni sia a mare, che a terra, allo scopo di garantire il rispetto delle leggi in materia ed a tutela della salute dei consumatori.