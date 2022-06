Incidente tra Calabria e Basilicata, un morto nello scontro tra due moto

di Francesca Lagatta

Ancora un drammatico incidente stradale sulle strade calabresi. Questa volta teatro della tragedia la statale 18 al confine tra la Calabria e la Basilicata, tra Tortora e Castrocucco, frazione di Maratea, nei pressi di una stazione di servizio. A perdere la vita un uomo di 41 anni, Domenico Covelli, ristoratore, marito e padre di bimbi piccoli, deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale in elisoccorso. Covelli, che era bordo di uno scooter, si è scontrato con un altro mezzo a due ruote, per motivi che sono ancora oggetto di indagine da parte delle forze dell’ordine. L’altra persona coinvolta è stata soccorsa sul posto e stabilizzata prima di essere trasferita in ospedale. Anche le sue condizioni sono gravi, ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.