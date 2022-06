Violazioni ambientali, sequestrati capannoni industriali a Portosalvo

Personale della Guardia costiera, del Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza e della Polizia locale di Vibo Valentia hanno proceduto al sequestro preventivo di uno stabilimento produttivo dedito ad attività di carpenteria metallica nella zona industriale di Portosalvo per violazioni in materia ambientale.

Nello specifico la polizia giudiziaria, a seguito di accesso ispettivo all’interno dell’azienda avvenuto congiuntamente ai tecnici dell’Arpacal, accertata la canalizzazione delle acque meteoriche e di dilavamento dei piazzali nella condotta della rete consortile del Corap, nonché la presenza di captazione, trattamento e convogliamento di fumi e gas generati dal ciclo produttivo, ha chiesto al titolare dell’impesa di esibire il prescritto titolo autorizzativo ambientale relativo agli scarichi ed alle emissioni in atmosfera. Non esibendolo è scattato il sequestro preventivo per i capannoni industriali e le aree a questi pertinenti, per una superficie totale di circa diecimila metri quadri, nonché a deferire il titolare della ditta (gli inquirenti non hanno fornito il nominativo) alla Procura di Vibo.