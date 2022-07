Omicidio a Mandatoriccio, 71enne uccisa a coltellate dal marito

Confessa il marito dell’anziana trovata morta a Mandatoriccio (Cosenza) con gravi segni di accoltellamento. Il 73enne sospettato dell’omicidio della moglie non ha retto alla pioggia di domande dei magistrati della procura di Castrovillari e confessa di essere stato l’autore dell’orribile gesto. Luigi Carlino ha raccontato, dopo lunghe ore di interrogatorio, ogni singolo dettaglio circa le modalità e i tempi di esecuzione. Al momento null’altro emerge. Il corpo di Domenica Caligiuri, 71enne, era riverso sul letto in una pozza di sangue. Il cadavere è stato sottoposto a sequestro per l’esame autoptico da cui esiti si potrà risalire ai tempi e alle cause del decesso e porli a confronto con le dichiarazioni rese da Carlino.