Droga: piantagione di marijuana a Tropea, un arresto

Detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Con questa accusa la Squadra Mobile di Vibo Valentia ed i poliziotti del commissariato di Tropea, con l’aiuto di un’unità cinofila sono riusciti a scoprire una coltivazione di marijuana per una quantità complessiva di un chilo e mezzo di sostanza stupefacente. Le piante – localizzate nelle campagne intorno a Tropea – erano giunte ad un discreto livello di maturazione. E’ stato sequestrato anche un bilancino di precisione, un grinder per la triturazione della marijuana e alcune bustine contenenti dei semi di canapa indiana. Per la coltivazione illegale, la polizia ha quindi proceduto ad un arresto (domiciliari), in attesa delle determinazioni dell’autorità giudiziaria.