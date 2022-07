Riparte anche nel Vibonese l’operazione Mare Sicuro della Guardia costiera – Video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen>

Con l’arrivo dell’estate riparte l’operazione Mare Sicuro della Guardia costiera a tutela dei bagnanti, diportisti e subacquei che scelgono le coste e i mari italiani per il proprio svago. Nel Compartimento marittimo di Vibo Valentia Marina, uno dei più grandi d’Italia, che si estende per circa 220 km da Nord verso Sud da Maratea (PZ) fino a Nicotera (VV), abbracciando trentasei comuni costieri e quattro province (Potenza – Cosenza – Catanzaro – Vibo Valentia) sul versante Tirrenico, il dispositivo operativo, già collaudato nelle precedenti stagioni estive, e che seguirà le direttive regionali impartite dalla Direzione Marittima di Reggio Calabria, è stato quest’anno riconfermato. [Continua in basso]

Con sette motovedette (di cui due dedicate al servizio “h 24” di ricerca e soccorso a mare) e cinque gommoni veloci, verrà garantita insieme alle pattuglie terrestri giornaliere un tandem “terra-mare” che assicurerà, lungo tutto il Compartimento marittimo di Vibo Valentia Marina, lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività ludico ricreative e commerciali ed, in particolare, promuoverà nei confronti dei fruitori la cultura del mare, la sicurezza della navigazione, la salvaguardia della vita umana in mare e la tutela dell’ecosistema e della biodiversità marina. Le sale operative dedite al coordinamento delle attività di soccorso e di polizia marittima saranno quelle della Guardia Costiera di Vibo Valentia Marina per il circondario compreso tra i comuni di Amantea e Nicotera, della Guardia Costiera di Cetraro per il circondario compreso tra Belvedere e Belmonte e quella della Guardia Costiera di Maratea per il circondario da Maratea a Diamante.

“Mare sicuro” costituirà, inoltre, una nuova occasione per prevenire e, quando necessario, reprimere le condotte illecite ai danni del pubblico demanio marittimo, dell’ecosistema marino e delle risorse ittiche, anche attraverso un costante monitoraggio dei corpi idrici e delle fonti potenzialmente inquinanti. Durante la stagione estiva verranno rafforzati i nuclei operativi ambientali di tutto il territorio regionale che, affiancati dal personale specializzato dell’Agenzia per la protezione ambientale della Calabria, continueranno a svolgere le proprie funzioni di polizia ambientale attraverso mirate attività di monitoraggio e di indagine. La protezione dell’ambiente marino e costiero e la tutela del patrimonio naturalistico, oltre che dalle attività repressive, non può prescindere dai comportamenti che ciascuno nel proprio quotidiano pone in essere. È dunque di fondamentale importanza che i fruitori del mare adottino comportamenti virtuosi e rispettosi anche nei piccoli gesti quotidiani, a bordo delle proprie imbarcazioni ed in spiaggia, non mancando di segnalare prontamente eventuali condizioni anomale e presenze di inquinamento in mare. [Continua in basso]