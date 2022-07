Estesa piantagione di marijuana scoperta dalla Finanza nel Vibonese

I finanzieri del Nucleo di polizia economico-finanziaria e del gruppo della Guardia di Finanza di Vibo Valentia hanno individuato, in un luogo impervio, nel letto del Fosso Tesoriere del Comune di Francica, un’estesa piantagione di marijuana. Dopo aver appurato l’estensione della piantagione, costituita da 502 piante di canapa indiana alte circa 2 metri, pronte per essere raccolte, sono state effettuate specifiche analisi mediante i dispositivi in dotazione, da cui è stato appurato che le infiorescenze e le foglie contenevano un valore di THC di molto superiore ai limiti di legge, che sul mercato di riferimento avrebbero reso un illecito profitto di circa 200.000 euro. Risultati vani i tentativi di individuare i responsabili della illecita coltivazione, i militari hanno proceduto al sequestro contro ignoti delle piante di canapa indiana e successivamente, su disposizione della Procura della Repubblica, alla distruzione in loco, ad eccezione dei campioni che saranno sottoposti alle analisi di rito. Il servizio testimonia l’elevata attenzione che la Procura della Repubblica e i militari in forza al comando provinciale della Guardia di Finanza pongono sul fronte del contrasto alla criminalità in ogni sua forma ed al traffico ed allo spaccio di sostanze stupefacenti, a tutela della sicurezza e della salute dei cittadini, soprattutto quelli più giovani.