Controlli movida vibonese: sequestri, segnalazioni al prefetto e ritiro patenti

Continuano i servizi straordinari di controllo del territorio da parte della Polizia per contrastare la criminalità diffusa, con particolare riguardo ai luoghi della movida nella provincia vibonese. Tale attività ha interessato, ancora una volta, la città di Tropea, dove nel corso di appositi servizi i poliziotti hanno identificato oltre 150 persone, controllato più di 70 veicoli ed effettuato controlli amministrativi presso alcuni esercizi pubblici. Inoltre, al fine di garantire una vacanza sicura ai numerosi turisti che affollano la Costa degli Dei, gli agenti della Squadra Mobile hanno effettuato ulteriori controlli per contrastare il traffico di sostanze stupefacenti, nel corso dei quali sono state sequestrate diverse dosi di cocaina ed effettuate 2 segnalazioni per detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti.



Nel corso di un posto di controllo, infine, un uomo non si è fermato all’Alt intimato dai poliziotti. Dopo un inseguimento, lo stesso è stato bloccato e sanzionato per diverse violazioni delle norme del codice della strada ottenendo, come risultato della guida pericolosa tenuta, anche il ritiro della patente.