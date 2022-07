Grave incidente al Safari Park di Maida: domatrice schiacciata da un elefante

Attualmente versa in condizioni critiche. È stata trasferita d'urgenza all'ospedale Pugliese per essere sottoposta ad un delicato intervento

La domatrice di un elefante è rimasta schiacciata durante l’esibizione e versa adesso in condizioni critiche. È accaduto questo pomeriggio al Safari Park di Maida, parco zoologico situato nella provincia di Catanzaro. L’episodio si è verificato attorno alle 15 di questo pomeriggio. Dalle prime informazioni, la 46enne avrebbe riportato gravissime lesioni addominali e verserebbe in condizioni critiche. Sul posto intervenuti la pet di Maida e l’elisoccorso da Lamezia Terme. La donna è stata prontamente trasferita al pronto soccorso dell’ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro per ricevere adeguate cure. Con ogni probabilità dovrà essere sottoposta ad un delicato intervento chirurgico.